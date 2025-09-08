На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Бежала вслед»: в Ленобласти люди выкинули из авто беременную собаку

Mash: беременную собаку выбросили из машины в Ленобласти
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Тосненском районе Ленинградской области люди выбросили из автомобиля беременную собаку породы питбуль. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Питбуля оставили возле гаражей и дали по газам, пока малышка бежала вслед за горе-хозяевами. Брошенную рыжулю заметили на улице волонтеры — ее выловили и поселили у себя дома. Девочка знает команды, спокойно гуляет на поводке и очень ласкова к людям и животным. За помощью обратились в «Северный медведь»», — говорится в сообщении.

По информации канала, собаке около полутора лет. Ее назвали Комета. Ветеринары сделали собаке все прививки, теперь животному ищут новых хозяев.

До этого сообщалось, что в Новомосковске Тульской области местного жителя лишили водительских прав после того, как он наехал на домашнего кота. Водитель заявил на заседании, что не заметил животное и узнал о произошедшем наезде только на следующий день от сотрудников ГИБДД.

Ранее россиянам рассказали, какая ответственность грозит за ДТП с голубями.

