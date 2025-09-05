На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина лишили водительских прав из-за наезда на кота

В Тульской области водителя лишили прав из-за наезда на кота
Depositphotos

В Новомосковске Тульской области местного жителя лишили водительских прав после того, как он наехал на домашнего кота. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области.

«Судом установлено, что днем 28.08.2025 молодой человек, управляя своим автомобилем Lada Granta на одной из улиц г. Новомосковска, сбил кота и уехал. Он оставил место ДТП, участником которого являлся. Своими действиями гражданин нарушил п. 2.5 Правил дорожного движения РФ», — отмечается в сообщении.

Водитель заявил на заседании, что не заметил животное и узнал о произошедшем наезде только на следующий день от сотрудников ГИБДД. Он извинился перед владельцем кота за моральную травму, причиненную потерей питомца. Мировой судья лишил водителя права управления транспортными средствами на год за оставление места ДТП.

Ранее россиянам рассказали, какая ответственность грозит за ДТП с голубями.

