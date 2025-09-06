«Сделал тройное сальто»: на видео попал наезд на пенсионера-мопедиста в Находке

В Находке пенсионер на мопеде врезался в авто и попал на видео

В Находке автомобиль сбил пенсионера на мопеде, который пытался свернуть с дороги во двор. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия» и публикует видеозапись с моментом ДТП.

«Пенсионер на мопеде, поворачивая налево во двор, не предоставил преимущество встречному автомобилю. От удара мужчина сделал тройное сальто», — отмечается в публикации.

От удара пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах видно, что ехавший перед ним автомобиль остановился, чтобы пропустить встречный транспорт. Мужчина на мопеде объехал его сзади, чтобы срезать путь, и ударился о левое крыло проезжавшей машины. После этого он взлетел в воздух и упал на асфальт.

