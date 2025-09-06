На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На автомойке в Нижнем Тагиле мужчина не смог выбраться из авто при пожаре

На Урале мужчина не смог выбраться из машины при пожаре на автомойке
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Нижнем Тагиле произошел пожар на автоматической мойке, где находился автомобиль с человеком внутри. Об этом сообщает e1.ru.

«Всего огонь охватил 120 квадратных метров. Его потушили за полчаса. Причину устанавливают дознаватели», — отмечается в сообщении.

Мужчина не смог выбраться из машины, его тело обнаружили спасатели.

Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» сообщил, что по предварительной версии, автомобиль был зажат щетками автоматической мойки, что не позволило водителю выбраться.

Источник e1.ru опроверг эту версию и заявил, что у мужчины была возможность выбраться из машины.

Ранее в Сургуте автомобиль переехал пятилетнюю девочку, которая переходила дорогу следом за матерью.

