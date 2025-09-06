На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как в Сургуте машина переехала пятилетнюю девочку, которая шла за матерью

В Сургуте женщина переехала пятилетнюю девочку, ДТП попало на видео
true
true
true

В Сургуте женщина за рулем Renault Logan переехал пятилетнюю девочку, которая переходила дорогу вслед за матерью. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «К-Информ Сургут».

«Девочка была госпитализирована с множественными травмами. По словам родителей, у ребенка перелом костей черепа, гематома на лбу, внутричерепная гематома и сильные ушибы ног», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что белый автомобиль переехал ребенка при повороте налево. Мать успела перейти дорогу, а после наезда вытянула дочь из-под машины за руку.

Родители пострадавшей утверждают, что у них нет информации о расследовании дела, а женщина-водитель не интересовалась состоянием девочки после наезда.

Ранее фура с нашатырным спиртом опрокинулась на Урале.

