На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

УАЗ испытал новый двигатель, из которого не утечет масло

УАЗ подготовил новый двигатель для четырех моделей автомобилей
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Ульяновский автозавод завершил большую часть испытаний обновленного двигателя ZMZ Pro, предназначенного для установки на автомобили моделей «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Хантер». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Тесты проходят в плановом режиме. На сегодняшний день двигатель на стенде отработал 78% от объема запланированных испытаний. Замечаний к герметичности сопряжения крышки клапанов относительно периметра головки блока цилиндров и свечных колодцев не отмечается», — рассказали изданию в пресс-службе УАЗа.

Обновленный двигатель отличается увеличенным числом точек крепления клапанной крышки к головке блока по ее периметру, а также между свечными колодцами. Это позволит улучшить герметичность соединения и избежать течей масла. Рабочий объем модернизированного агрегата — 2,7 л, мощность — 150 л.с.

Ранее стало известно, куда нужно съезжать водителю при приближении членовоза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами