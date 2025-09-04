На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда начнет восстанавливаться спрос на автомобили в России

Автоэксперт Подщеколдин: спрос на авто в РФ начнет восстанавливаться этой осенью
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

В России спрос на автомобили начнет восстанавливаться осенью 2025 года, сообщил в интервью URA.RU президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Это должно начаться после очередного снижения ключевой ставки, которое ожидают 12 сентября.

«Конечно, мы все хотим 10-12%, но и это уже что-то, если сравнивать с 21%, с которых начинался год. Спрос подстегнет и то, что часть денег начнут снимать с депозитов и в том числе тратить на покупки, включая автомобили», — сказал эксперт.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.

