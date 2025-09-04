В РФ сильно подешевел кроссовер Solaris HC

Кроссовер Solaris HC подешевел в России на 256 тысяч рублей

В России снизились цены на кроссовер Solaris HC, который является ребрендированной копией Hyundai Creta, сообщает портал «Автоновости дня».

«Модель подешевела на 131 000 — 256 000 рублей или 4,7 — 9,1% в зависимости от комплектации», — сообщает портал.

Отмечается, что дорогая комплектация Family с «механикой», полным приводом и двигателем 1,6 литра подешевела на 131 тыс. рублей. Вариант Lifestyle с мотором 1,6 литра подешевели на 256 тыс. рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.