В РФ сильно подешевел кроссовер Solaris HC

В России снизились цены на кроссовер Solaris HC, который является ребрендированной копией Hyundai Creta, сообщает портал «Автоновости дня».
«Модель подешевела на 131 000 — 256 000 рублей или 4,7 — 9,1% в зависимости от комплектации», — сообщает портал.
Отмечается, что дорогая комплектация Family с «механикой», полным приводом и двигателем 1,6 литра подешевела на 131 тыс. рублей. Вариант Lifestyle с мотором 1,6 литра подешевели на 256 тыс. рублей.
До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.
Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.
Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.