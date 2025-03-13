В России резко подешевели минивэны Evolute i-Van

В России минивэны Evolute i-Van упали в цене на 300 тысяч рублей

Российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее на 300 тыс. рублей за счет скидки, сообщает портал «Автоновости дня».

«Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей», — сообщает портал.

Габаритная длина автомобиля — 5135 мм, колесная база — 3000 мм. На втором ряду предусмотрены отдельные кресла, задний диван в третьем ряду рассчитан на троих пассажиров.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Среди оборудования — электростеклоподъемники, кондиционер, парктроник. Водительское кресло настраивается в шести направлениях, пассажирское — в четырех.

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