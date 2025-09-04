Названы пять мест на дорогах, где орудуют автоподставщики в России

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страховщики назвали 5 мест на дорогах, где автоподставщики подкарауливают водителей
Depositphotos

Для организации подставных ДТП злоумышленники чаще всего выбирают дорожные круги, светофоры и нерегулируемые перекрестки в Москве и регионах. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители российских страховых компаний.

«Мошенник на автомобиле подлавливает водителей — зачастую грузовых машин — на съезде с левой полосы [кругового движения] и совершает столкновение. Юридически, с точки зрения ПДД, мошенник прав, он получает выплату, далее «на коленке» ремонтирует свое транспортное средство и продолжает свою незаконную деятельность», — рассказал «Газете.Ru» директор департамента по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса «Ингосстраха» Михаил Полозков.

По словам директора департамента урегулирования убытков по автотранспорту страховой компании «МАКС» Ивана Попова, вторая популярная локация у злоумышленников — перекресток равнозначных дорог, тут они провоцируют водителей на нарушение правила «помехи справа». Любят подловить водителей мошенники и на пересечении неравнозначных дорог: двигаясь по главной, они делают вид, что пропускают машину, а затем разгоняются и сталкиваются с ней, рассказали в страховых компаниях.

Также популярна у подставщиков схема работы около светофора: один из них останавливается и включает «аварийку», а другой делает вид, что дает жертве «добро» на объезд препятствия, но в итоге врезается в нее. Еще один вариант — на съездах с МКАДа: злоумышленники также прячутся от глаз водителя в скрытой зоне и резко тормозят перед ним, когда он отвлекается.

О том, в каких ситуациях вероятнее всего можно столкнуться с автоподставщиками и на чем они наживаются, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как накажут россиян за непропуск членовозов.

