«Моргают дальним светом»: как банды автоподставщиков орудуют в Москве и регионах

Банды автомобильных мошенников поджидают россиян на перекрестках, светофорах и съездах с МКАДа, рассказали «Газете.Ru» представители страховых компаний. О том, как добросовестному водителю избежать подстроенного ДТП и на чем наживаются автоподставщики, — в материале «Газеты.Ru».

Круг — самый опасный

Опрошенные «Газетой.Ru» представители ведущих страховых компаний заявили о росте числа случаев автомобильного мошенничества с инсценировками ДТП в России. Большинство страховщиков назвали самыми удобными и распространенными местами для действий автоподставщиков перекрестки с круговым движением .

Там водители часто перестраиваются из ряда в ряд, и злоумышленнику проще спрятаться в скрытой от глаза зоне справа от автомобиля, которую водитель не видит в зеркала, и вынудить его совершить столкновение, в котором он, по правилам дорожного движения (ПДД), будет виновен.

«Мошенник на автомобиле подлавливает водителей — зачастую грузовых машин — на съезде не из крайней полосы и совершает столкновение. Юридически, с точки зрения ПДД, мошенник прав, он получает выплату, далее «на коленке» ремонтирует свое транспортное средство и продолжает свою незаконную деятельность», — объяснил «Газете.Ru» директор департамента по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса «Ингосстраха» Михаил Полозков.

close МВД РФ по Красноярскому краю

При совершении подставного ДТП на роль виновника аварии злоумышленники часто выбирают грузовые автомобили из-за их малой маневренности, а также потому, что корпоративный транспорт, скорее всего, застрахован, уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе страховой компании «Согласие».

В компании «Зетта Страхование» предупредили, что подстава с умышленным попаданием автомобиля злоумышленника в непросматриваемую зону практикуется не только на круговых перекрестках.

«Аналогичным образом происходят «автоподставы» на различных съездах с крупных трасс и дорог , например, МКАД. «Автоподставщик» так же перестраивается в «мертвую зону» автомобиля справа и ждет, когда тот начнет совершать маневр съезда или перестроения, а далее действует по той же схеме», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Зетта Страхования».

Инсценируют массовое ДТП

Автоподставы сегодня занимают одно из лидирующих мест в рейтинге страхового мошенничества, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту страховой компании «МАКС» Иван Попов.

«Как правило, все «убытки» на суммы, превышающие 400 тыс. рублей, перекладывают на ни в чем не виновных граждан, которые вынуждены продавать машины, а порой и жилье для погашения «ущерба» автоподставщиков», — отметил он.

Попов привел еще два распространенных места для совершения автомахинаций. Например, злоумышленники устраивают подставы на нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог , чтобы обвинить добросовестного водителя в несоблюдении правила «помехи справа». В этом случае в качестве жертвы выбирается водитель, который движется прямо, а автоподставщик выезжает на дорогу с правой стороны.

На перекрестке неравнозначных дорог без светофора автоподставщики медленно движутся по главной дороге и подстерегают тех, кто выезжает со второстепенной. Добросовестный водитель видит, что транспортное средство, двигающееся по главной дороге, едет медленно и не представляет собой препятствие. В это время злоумышленник ускоряется ровно настолько, чтобы врезаться.

«Еще есть схемы групповых ДТП, когда автоподставщик после удара намеренно продолжает движение и сталкивается с таким же автоподставщиком, который стоит на обочине на дорогостоящем автомобиле. В таком случае виновник несет ответственность уже за два автомобиля», — заключил Попов.

В «Абсолют Страховании» также напомнили о том, что для получения выплат злоумышленники могут инсценировать ДТП с несколькими автомобилями, в том числе ранее поврежденными, а для провокации простых водителей — вынуждать их совершить неосмотрительный маневр при старте со светофора .

«Автомобиль жертвы стоит в ожидании зеленого сигнала светофора, в это время впередистоящий автомобиль включает аварийную сигнализацию: соответственно, водителю необходимо объехать препятствие. Подставной автомобиль в соседней полосе, моргает дальним светом, давая понять, что он пропускает. Жертва совершает маневр, а подставной автомобиль начинает движение и ускоряется», — рассказали «Газете.Ru» в компании.

При этом автомобиль, который использовался в качестве препятствия с включенной «аварийкой», уезжает с места происшествия.

На чем наживаются автоподставщики

Создатели подставных ДТП стремятся получить максимальную выгоду — и с виновника аварии, и со страховых компаний, причем не брезгуют и ограниченными суммами, которые можно получить при оформлении ДТП по «Европротоколу» в рамках ОСАГО, рассказал «Газете.Ru» автоюрист Лев Воропаев.

«Автоподставщики сначала предлагают виновнику аварии договориться о выплате денег без оформления ДТП. А дальше ситуация, с их точки зрения, настолько продвинутая, что им без разницы, как ее оформлять: по «Европротоколу» в электронном виде или через сотрудников Госавтоинспекции. Их деятельность представляет собой комплекс действий, [направленных] как на страховые компании, так и на виновников», — объяснил Воропаев.

По его словам, для получения ощутимой выгоды подавляющее большинство мошенников используют для ремонта своих машин дешевые и неоригинальные запчасти и восстанавливают машины по минимуму — «закрасили повреждение кисточкой и поехали снова в ДТП попадать».

Представители страховых компаний говорят, что также в автоподставах используются автомобили, оригинальные запчасти на которые редки и дороги: например, старые машины премиум-класса.

«Автоподставщики выбирают определенные марки транспортных средств, расчетный размер страхового возмещения по которым превышает фактические затраты на ремонт. Из этого и образуется их неосновательное обогащение», — пояснил «Газете.Ru» руководитель управления расследования страховых событий Страхового Дома ВСК Андрей Мищенко.

Вице-президент по корпоративной безопасности «Ренессанс страхования» Дмитрий Дуринов добавил, что для этих целей могут применяться не только люксовые, но также бронированные или праворульные автомобили.

«После ДТП они ремонтируют автомобиль и опять повторяют свою схему. Кроме того, сверх выплаты по ОСАГО мошенники взыскивают компенсации с «виновных» компаний, например, компаний-владельцев грузовиков», — заключил Дуринов.