Блогер Маркарян заявил, что не прятался в багажнике от полиции

Блогер Маркарян начал отрицать в суде, что прятался в багажнике от полиции

Скандальный блогер Арсен Маркарян заявил в суде, что не прятался в багажнике автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сидел на пассажирском сиденье, ни о каком багажнике не идет речи», — сказал блогер.

По его словам, он не знал о своем статусе разыскиваемого, а также не собирался покидать Россию.

До этого «женатый женоненавистник» Арсен Маркарян, находящийся в СИЗО по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества, опубликовал в соцсетях большой пост, в котором заявил о допущенных им ошибках, осознании глупости многих своих поступков и «нездоровом состоянии», в котором он вел свои эфиры. Блогер утверждает, что его «медийный образ» не соответствует его реальной личности.

