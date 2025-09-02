«Помогал нашему фронту и женщинам»: как изменилась риторика Маркаряна под арестом

Маркарян заявил, что вел эфиры в нездоровом состоянии и говорил бредовые вещи

«Женатый женоненавистник» Арсен Маркарян, находящийся в СИЗО по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества, опубликовал в соцсетях большой пост, в котором заявил о допущенных им ошибках, осознании глупости многих своих поступков и «нездоровом состоянии», в котором он вел свои эфиры. Блогер утверждает, что его «медийный образ» не соответствует его реальной личности и на деле он без публичной огласки помогал «нашему фронту на СВО» и «женщинам в тяжелой ситуации». При этом ранее против Маркаряна уже расследовалось дело о «публичных призывах к террористической деятельности».

Скандальный блогер Арсен Маркарян, арестованный по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, опубликовал в Telegram большой пост с объяснениями своих предыдущих поступков и высказываний. По словам Маркаряна, сейчас его «постепенно стало догонять прошлое». Блогер признал, что зачастую «с умным видом говорил много бредовых и странных вещей» на темы, в которых совершенно не разбирался . В посте он также признался, что вернулся в Россию с матерью, двухлетней дочкой и женой, которая ждет от него второго ребенка.

В своем посте Маркарян рассказал, что с 2017 года «находился в затяжной депрессии, от которой начинал лечиться самостоятельно, экспериментируя с различными аптечными препаратами».

«И в этом нездоровом состоянии я вел эфиры, говорил много бредовых и странных вещей, часть из которых даже не помню», — заявил Маркарян.

При этом пару лет назад «проблемы с депрессией, которые мучили годами, постепенно исчезли», его психика «мобилизовалась и повзрослела за считанные дни», а сам он осознал, что теперь является отцом и главой семьи , на котором лежит ответственность по обеспечению и воспитанию ребенка. К этим изменениям в том числе привело правильно подобранное специалистами лечение.

«В 2024 году я твердо решил измениться, и, как мне кажется, мне это удалось», — написал Маркарян.

По словам блогера, «даже в самое темное время» его мотивация «всегда была созидательной», а в последнее время он непублично провел множество благотворительных акций — «помогал детским домам, женщинам в тяжелой ситуации, нашему фронту на СВО и много чего еще».

«К сожалению, вырезки из видео, которые были сняты в нездоровом состоянии, стали популярнее большинства моих обычных выступлений и вызвали справедливый гнев со стороны широкой публики», — отметил Маркарян.

Он также выразил надежду, что, «немного разобравшись, все увидят, каким человеком я являюсь на самом деле и сколько добра могу принести».

Женоненавистник Маркарян задержан при выезде из России. От силовиков он прятался в багажнике В Подмосковье задержан блогер-женоненавистник Арсен Маркарян. Он стал фигурантом уголовного дела... 24 августа 01:47

Противоречия Маркаряна

Арсен Маркарян известен в основном своими оскорбительными высказываниями в адрес женщин и критикой института брака в целом. В своих интервью и подкастах блогер неоднократно призывал никогда не жениться и не регистрировать отношения официально.

«Не женись и не расписывайся. Почему женщины думают, что могут претендовать на 50%, у них это иллюзия, потому что законы. Я предлагаю женщину рассматривать, если бы она была не женой, а работник в бизнесе. Окей, тогда она психологический консультант, ассистент и кейтеринг. Какие могут быть 50%?» — рассуждал Маркарян в одном из интервью.

По мнению Маркаряна, женщин вообще следует рассматривать исключительно в качестве обслуживающего персонала для выполнения домашней работы, а мужчина никогда не должен опускаться до мытья посуды и помощи жене по хозяйству.

«Абсолютный позор, чтобы мужчина что-то делал по дому, мыл посуду. Абсолютный позор! А за что уважать? Ты же моешь посуду, ты великий воин, ты зачем пришел в этот мир? Может, тебе фартук дать?» — говорил Маркарян.

Институт многоженства встречал у женатого блогера горячее одобрение.

«Многоженство было всегда, моногамию придумали искусственно, всю историю человечества мужчина брал что хочет», — говорил он.

В двух постах, опубликованных уже после ареста Маркаряна, говорится только об одной жене. Regnum сообщал, что ее зовут Ирина Никитина. При этом, по данным Mash, покинуть Россию ему помогала женщина по имени Юлия.

«Он справится вопреки всем и всему. Я стою за него до конца», — написала в соцсетях Юлия, прикрепив к своей публикации фотографию блогера из зала суда. Mash также сообщал, что она приходила к зданию суда в день избрания меры пресечения.

В другой своей публикации женщина называла себя «библиарием» Маркаряна и утверждала, что они знакомы с 2013 года.

При этом сам блогер заявляет, что планировал провести в России мероприятие «о семейности».

«И даже мероприятие, которое я хотел провести в октябре 2025 года, планировалось для того, чтобы поговорить о важных темах: о семейности и важности рождения детей, уважении родителей и отцов, о мужском развитии и здоровье, любви к своей стране. Мне искренне жаль, что этому мероприятию, скорее всего, не суждено будет случиться. Так как я заложил туда очень глубокие смыслы и важные для молодых мужчин, которые планируют семью», — сетует Маркарян.

В своих роликах он не раз очень уничижительно говорил о России — называл страну «симулякром», ее жителей — быдлом, рассуждал о вреде образования, неодобрительно высказывался об СВО и т.д.

«Понимая, что, живя за границей, я буквально оторван от реальности и зациклен на себе, я решил вернуться в Россию, которую всегда любил и публично поддерживал. Вы должны понимать, что я приехал не для того, чтобы кого-то оскорбить или унизить. Я приехал сюда с семьей, беременной женой, дочкой, мамой», — заявил блогер в посте.

«Он несет какую-то дичь. Даже не хочу публиковать», — написала в июле 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Недавно, уже после задержания Маркаряна, она вновь пообещала направить материалы о нем в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

В январе 2025 года прокуратура инициировала в отношении блогера уголовное преследование. По версии следствия, в одном из интервью он «высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов».

23 августа Следственный комитет заявил о задержании Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. Конкретный эпизод в пресс-релизе не назван, однако в СМИ впоследствии писали, что речь идет о матерных оскорблениях памяти Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров о самопожертвовании.