В Туле произошло массовое ДТП с 12 автомобилями

Массовая авария с 12 автомобилями произошла в Туле
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Туле грузовик врезался в 11 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона. Инцидент произошел на улице Рязанской.

«По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Камаз», совершил столкновение с 11 единицами транспортных средств. В результате ДТП пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. На данный момент движение не затруднено.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Ранее россиянин обвинил в ДТП круиз-контроль автомобиля GAC.

