На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец отправил в нокаут мастера автосервиса за плохой кузовной ремонт

В Петербурге клиент автосервиса сломал нос мастеру из-за кривых зазоров у машины
true
true
true

Мужчина избил автомобильного мастера из-за кузовного ремонта, сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры города Санкт-Петербурга.

«15 декабря 2024 года между обвиняемым и мастером одного из автосервисов на ул. Вербной произошел конфликт. Причиной ссоры стал зазор, образовавшийся между капотом и крылом, после кузовного ремонта автомобиля», — сообщает канал.

Мужчина ударил мастера автосервиса по лицу, после чего он потерял сознание. Медики диагностировали у потерпевшего перелом носа со смещением. Уголовное дело направлено в суд.

До этого в Бурятии женщина избила мужчину во время ссоры, а он в ответ переехал ее на автомобиле.

На размещенных кадрах видно, как женщина цепляется за дверь машины и попадает под колеса. После этого мужчина уехал, а пострадавшая осталась лежать на земле.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами