Петербуржец отправил в нокаут мастера автосервиса за плохой кузовной ремонт

Мужчина избил автомобильного мастера из-за кузовного ремонта, сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры города Санкт-Петербурга.

«15 декабря 2024 года между обвиняемым и мастером одного из автосервисов на ул. Вербной произошел конфликт. Причиной ссоры стал зазор, образовавшийся между капотом и крылом, после кузовного ремонта автомобиля», — сообщает канал.

Мужчина ударил мастера автосервиса по лицу, после чего он потерял сознание. Медики диагностировали у потерпевшего перелом носа со смещением. Уголовное дело направлено в суд.

До этого в Бурятии женщина избила мужчину во время ссоры, а он в ответ переехал ее на автомобиле.

На размещенных кадрах видно, как женщина цепляется за дверь машины и попадает под колеса. После этого мужчина уехал, а пострадавшая осталась лежать на земле.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.