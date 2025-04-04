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В Китае собака за рулем авто устроила ДТП и попала на видео

На видео попала собака, которая в Китае управляла автомобилем и попала в ДТП

В китайском Ханчжоу (провинция Чжэцзян) произошел необычный дорожный инцидент — собака за рулем автомобиля попала в ДТП, несколько раз врезавшись в ограждение. Видео с произошедшим опубликовали в сети.

На кадрах с камер наблюдения видно, как транспортное средство медленно двигалось по правой стороне дороги. При этом за рулем не было человека — только собака. Автомобиль двигался с небольшой скоростью, и на дороге было мало пешеходов, поэтому инцидент обошелся без пострадавших.

Впоследствии машина остановилась, столкнувшись с ограждением. Владельцы близлежащего магазина, решив, что водителю потребовалась срочная медицинская помощь, бросились выяснять ситуацию. Но когда они открыли дверцу машины, собака сорвалась с места и убежала с места ДТП.

Владелец автомобиля позже прибыл на место происшествия и объяснил, что он ненадолго вышел из автомобиля с собакой внутри. В спешке он забыл выключить двигатель, в результате чего собака случайно нажала на рычаг и машина тронулась с места. Подробности произошедшего выясняются.

До этого в пустыне в штате Аризона (США) пассажир выбросил из машины щенка, который затем долго бежал за автомобилем.

Ранее выяснилось, что на тротуаре в Москве дрифтовал спортсмен MMA.

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