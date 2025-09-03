В Хабаровске стая собак погрызла кроссовер Mitsubishi. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Псы приметили Mitsubishi Outlander на Большой. Утром хозяйку ждал неприятный сюрприз. Подобное происходит все чаще. Дворняги портят машины и пугают людей. На Комсомольской рвут покрышки, выдирают бамперы и фары», — говорится в публикации.

Отмечается, что власти пока не нашли способ справиться с уличной бандой.

До этого сообщалось, что в Красноярске завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки в результате нападения домашней собаки.

По данным следствия, инцидент произошел во дворах домов по улице Молодогвардейцев. Пожилая женщина проходила мимо частного дома, навстречу ей выбежал алабай. Пес прыгнул на женщину, повалил ее на землю и искусал. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Ранее в Китае собака за рулем авто устроила ДТП и попала на видео.