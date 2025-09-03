На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стая собак погрызла кроссовер Mitsubishi

В Хабаровске стая собак погрызла кроссовер Mitsubishi Outlander
true
true
true
close
Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровске стая собак погрызла кроссовер Mitsubishi. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Псы приметили Mitsubishi Outlander на Большой. Утром хозяйку ждал неприятный сюрприз. Подобное происходит все чаще. Дворняги портят машины и пугают людей. На Комсомольской рвут покрышки, выдирают бамперы и фары», — говорится в публикации.

Отмечается, что власти пока не нашли способ справиться с уличной бандой.

До этого сообщалось, что в Красноярске завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки в результате нападения домашней собаки.

По данным следствия, инцидент произошел во дворах домов по улице Молодогвардейцев. Пожилая женщина проходила мимо частного дома, навстречу ей выбежал алабай. Пес прыгнул на женщину, повалил ее на землю и искусал. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Ранее в Китае собака за рулем авто устроила ДТП и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами