В Красноярске будут судить владелицу алабая, искусавшего пенсионерку

В Красноярске хозяйка алабая ответит в суде за нападение собаки на пенсионерку
Shutterstock

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки в результате нападения домашней собаки. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел во дворах домов по улице Молодогвардейцев. Пожилая женщина проходила мимо частного дома, навстречу ей выбежал алабай. Пес прыгнул на женщину, повалил ее на землю и искусал. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

«Следствие считает, что в нарушение действующих правил содержания домашних животных на придомовой территории обвиняемая не содержала собаку в изолированном помещении, допускала самовольный выгул животного в общественном месте без привязи и намордника», — сообщили в СК.

В отношении владелицы пса было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

Ранее в Чите прохожий спас ребенка от стаи бродячих собак .

