На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какой китайский автомобиль может стать новой «Волгой»

Автоэксперт Моржаретто: Geely Monjaro может стать новой «Волгой»
true
true
true
close
Geely

Одной из моделей возрожденной марки «Волга», если они будут базироваться на автомобилях Geely, может стать китайский кроссовер Monjaro, сообщил «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Если допустить, что основной для будущей «Волги» всё же станет какая-то модель Geely, то самая логичная модель для этого — кроссовер Monjaro. Автомобиль очень популярен в нашей стране и по своим характеристикам вполне соответствует статусу и имиджу, который бы лучше всего подошел бренду «Волга», — сказал Моржаретто.

В июне 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в интервью, что в России собираются возобновить производство автомобильных брендов «Волга» и «Победа». При этом Мантуров не уточнил возможные сроки возобновления производства. Отвечая на вопрос о том, будут ли машины этих марок выпускать в Нижнем Новгороде, он сказал, что проект могут реализовать на разных площадках.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что возрождение советских автомобильных брендов «Волга» и «Ока» — бессмысленная идея. Эксперт отметил, что основа будущих покупателей — молодые люди, для которых эти названия — пустой звук.

Ранее были названы 10 самых популярных новых автомобилей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами