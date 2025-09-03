Стало известно, какой китайский автомобиль может стать новой «Волгой»

Одной из моделей возрожденной марки «Волга», если они будут базироваться на автомобилях Geely, может стать китайский кроссовер Monjaro, сообщил «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Если допустить, что основной для будущей «Волги» всё же станет какая-то модель Geely, то самая логичная модель для этого — кроссовер Monjaro. Автомобиль очень популярен в нашей стране и по своим характеристикам вполне соответствует статусу и имиджу, который бы лучше всего подошел бренду «Волга», — сказал Моржаретто.

В июне 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в интервью, что в России собираются возобновить производство автомобильных брендов «Волга» и «Победа». При этом Мантуров не уточнил возможные сроки возобновления производства. Отвечая на вопрос о том, будут ли машины этих марок выпускать в Нижнем Новгороде, он сказал, что проект могут реализовать на разных площадках.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что возрождение советских автомобильных брендов «Волга» и «Ока» — бессмысленная идея. Эксперт отметил, что основа будущих покупателей — молодые люди, для которых эти названия — пустой звук.

