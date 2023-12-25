Россиянам рассказали, когда появится первый автомобиль возрожденного бренда «Волга»

Первый автомобиль возрожденного отечественного автобренда «Волга» будет выпущен в середине 2024 года. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на вице-премьера - главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о сохранении планов по возрождению автомобильного бренда «Волга».

О том, где именно будут производиться автомобили «Волга», глава Минпромторга не сообщил.

В июне 2022 года Денис Мантуров заявил в интервью, что в России собираются возобновить производство автомобильных брендов «Волга» и «Победа». При этом Мантуров не уточнил возможные сроки возобновления производства. Отвечая на вопрос о том, будут ли машины этих марок выпускать в Нижнем Новгороде, он сказал, что проект могут реализовать на разных площадках.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что возрождение советских автомобильных брендов «Волга» и «Ока» — бессмысленная идея. Эксперт отметил, что основа будущих покупателей — молодые люди, для которых эти названия — пустой звук.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Granta Sport без подушек безопасности.