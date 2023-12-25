Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда появится первый автомобиль возрожденного бренда «Волга»

Мантуров: первый автомобиль «Волга» будет выпущен в середине 2024 года

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Первый автомобиль возрожденного отечественного автобренда «Волга» будет выпущен в середине 2024 года. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на вице-премьера - главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о сохранении планов по возрождению автомобильного бренда «Волга».

О том, где именно будут производиться автомобили «Волга», глава Минпромторга не сообщил.

В июне 2022 года Денис Мантуров заявил в интервью, что в России собираются возобновить производство автомобильных брендов «Волга» и «Победа». При этом Мантуров не уточнил возможные сроки возобновления производства. Отвечая на вопрос о том, будут ли машины этих марок выпускать в Нижнем Новгороде, он сказал, что проект могут реализовать на разных площадках.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что возрождение советских автомобильных брендов «Волга» и «Ока» — бессмысленная идея. Эксперт отметил, что основа будущих покупателей — молодые люди, для которых эти названия — пустой звук.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Granta Sport без подушек безопасности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами