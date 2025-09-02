В Москве на видео сняли электросамокатчиков, игнорирующих ПДД

В Москве на видео попало, как электросамокатчики ехали по встречной полосе

В Москве электросамокатчики ехали по встречной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Парни на большой скорости гнали по проспекту Мира против движения автомобилей вчера вечером, их сняли на видеорегистратор. Чем закончилась отчаянная поездка — неизвестно», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как два человека едут на самокате по встречной полосе. При этом возле нарушителей проезжает много автомобилей.

