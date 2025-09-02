Реакция россиян на жесткое ДТП с байкером попала на видео, женщина кричала

В Новосибирске на видео попало, как женщина кричала в момент ДТП с байкером

В Новосибирске мотоциклист на большой скорости врезался в иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал Act-54 Black.

«Мотоциклист на огромной скорости влетел в разворачивающийся кроссовер Subaru, водитель которого совершал этот маневр на разрешающий сигнал светофора вечером 30 августа на Большевистской», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в капот автомобиля и отлетает на несколько метров на проезжую часть. На записи также слышно, как в момент столкновения пассажирка иномарки начинает кричать, затем водитель выходит на дорогу, быстро осматривает поврежденный автомобиль и направляется к байкеру. Заметно, что автомобилист сильно испугался.

По информации канала, в результате ДТП мотоциклист получил сотрясение головного мозга и перелом ноги, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее байкер разбился в центре Москвы и попал на видео.