Россиянин обвинил в ДТП круиз-контроль автомобиля GAC

Baza: водитель обвинил в ДТП с фурой круиз-контроль своего автомобиля GAC
Telegram-канал «Baza»

Россиянин попал в ДТП с фурой и обвинил в этом круиз-контроль своего китайского автомобиля GAC. Об этом пишет Telegram-канал Baza. Авария произошла в ноябре прошлого года.

«Николай (имя изменено) включил на своем автомобиле GAC GS8 адаптивный круиз-контроль — систему, которая должна сама держать скорость и дистанцию, а в идеале даже тормозить перед препятствиями. В автомобиле были также система помощи при торможении вместе с системой предупреждения фронтального столкновения», — говорится в публикации.

Отмечается, что Николай доверял системе, потому что прежде она работала без ошибок. Однако круиз-контроль дал сбой, когда впереди автомобиля оказалась стоящая фура — в последний момент автопилот отпустил управление. В итоге GAC врезался в прицеп, а пассажир «легковушки» не выжил. Виновником ДТП назвали Николая.

«По версии юристов Николая, экспертиза должна была учесть, что водитель принимал решение не сразу, а довертился автоматике. Когда же Николай понял, что система не работает, ему потребовалось время, чтобы осознать ситуацию. Адвокаты хотят провести повторную автотехническую судебную экспертизу», — передает Baza.

По словам юристов, решение по данному делу будет иметь прецедентное значение.

До этого российское отделение GAC Motor (ООО «ГАК Мотор Рус») объявило сервисную кампанию по кроссоверам GS8.

Так, из-за сложных условий эксплуатации в России на ряде машин наблюдается повышенная вибрация двигателя, что приводит к ослаблению резьбового соединения насоса высокого давления и трубки. Это может грозить утечкой топлива и возгоранием.

На автомобилях увеличат момент затяжки гайки топливопровода.

Дистрибьютор GAC подчеркнул, что ранние инциденты с автомобилями марки никак не связаны с текущей отзывной кампанией.

Ранее на востоке Москвы электробус задавил женщину.

