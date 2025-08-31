На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гаишники расстреляли автомобиль с подростками в Татарстане

В Татарстане инспекторы ДПС ранили подростка при попытке задержать авто стрельбой
true
true
true
close
Прокуратура Татарстана

В Бугульме сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю, водитель которого создавал аварийные ситуации. В результате этого ранен подросток, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

«Водитель не реагировал и попытался скрыться. Во время преследования правоохранитель применил табельное оружие сначала предупредительным, затем прицельным выстрелом и повредил транспортное средство, вынудив его остановиться», — отмечается в сообщении.

Из автомобиля выскочили и убежали двое несовершеннолетних. Еще один подросток 2010 года рождения получил ранение, он госпитализирован. На кадрах, опубликованных прокуратурой, видно, что ВАЗ-2114 черного цвета после обстрела остановился в поле. Прокуратура ведет проверку по обстоятельствам применения табельного оружия.

Ранее в Сибири неизвестные в масках и с оружием пытались затолкать подростков в авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами