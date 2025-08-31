Гаишники расстреляли автомобиль с подростками в Татарстане

В Бугульме сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю, водитель которого создавал аварийные ситуации. В результате этого ранен подросток, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

«Водитель не реагировал и попытался скрыться. Во время преследования правоохранитель применил табельное оружие сначала предупредительным, затем прицельным выстрелом и повредил транспортное средство, вынудив его остановиться», — отмечается в сообщении.

Из автомобиля выскочили и убежали двое несовершеннолетних. Еще один подросток 2010 года рождения получил ранение, он госпитализирован. На кадрах, опубликованных прокуратурой, видно, что ВАЗ-2114 черного цвета после обстрела остановился в поле. Прокуратура ведет проверку по обстоятельствам применения табельного оружия.

Ранее в Сибири неизвестные в масках и с оружием пытались затолкать подростков в авто.