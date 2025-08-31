На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестные в масках и с оружием пытались затащить подростков в авто в Сибири

Под Новосибирском неизвестные с пистолетами пытались увезти подростков на машине
Telegram-канал «Новосибирский паблик»

В Новосибирске группа неизвестных молодых людей в масках пыталась затащить в автомобиль подростков, сообщает Telegram-канал «Новосибирский паблик».

«Ночью в Мошковском районе, селе Белоярка, три ВАЗ-2114 без номеров с группой из 9-10 молодых людей попытались затащить подростков в машину и устроили конфликт у клуба», — отмечается в сообщении.

Утверждается, что нападавшие стреляли из травматического оружия, их лица были скрыты масками. Предположительно, они приехали из Первомайского района и находились под воздействием наркотиков. На кадрах, снятых очевидцем, происходит массовая драка и слышны выстрелы.

До этого стало известно, можно ли водителям употреблять квас перед тем, как сесть за руль.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве взорвался огнетушитель в пожарном шкафу.

