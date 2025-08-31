На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали главные изменения для автомобилистов с 1 сентября

«Газета.Ru» назвала три главных изменения для водителей с 1 сентября
true
true
true
close
forden/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 сентября 2025 года вступят в силу повышенные госпошлины на получение водительских прав, автономеров и разрешительных документов на перевозку опасных грузов. С начала осени также будет ужесточено наказание для водителей, не пропускающих автомобили со спецсигналами.

В частности, сумма штрафа за непропуск автомобилей со спецсигналами составит с 1 сентября 7,5-10 тыс. рублей. Также автомобилистам запрещено обгонять спецтранспорт, а для того, чтобы освободить проезд, потребуется перестраиваться в другой ряд или на обочину.

Госпошлина за выдачу водительского удостоверения составит 4-6 тыс. рублей в зависимости от типа бланка документа, за свидетельство о регистрации — 4,5 тыс. рублей.

Также с 1 сентября вступит в силу обновленный список противопоказаний к управлению транспортными средствами. В частности, там появились расстройства психологического характера, включая синдром Аспергера и аутистические расстройства.

Обо всех нововведениях, которые ждут автомобилистов в России с 1 сентября 2025 года, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы регионы России с наибольшим числом нарушителей ПДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами