Россиянам назвали главные изменения для автомобилистов с 1 сентября

«Газета.Ru» назвала три главных изменения для водителей с 1 сентября

В России с 1 сентября 2025 года вступят в силу повышенные госпошлины на получение водительских прав, автономеров и разрешительных документов на перевозку опасных грузов. С начала осени также будет ужесточено наказание для водителей, не пропускающих автомобили со спецсигналами.

В частности, сумма штрафа за непропуск автомобилей со спецсигналами составит с 1 сентября 7,5-10 тыс. рублей. Также автомобилистам запрещено обгонять спецтранспорт, а для того, чтобы освободить проезд, потребуется перестраиваться в другой ряд или на обочину.

Госпошлина за выдачу водительского удостоверения составит 4-6 тыс. рублей в зависимости от типа бланка документа, за свидетельство о регистрации — 4,5 тыс. рублей.

Также с 1 сентября вступит в силу обновленный список противопоказаний к управлению транспортными средствами. В частности, там появились расстройства психологического характера, включая синдром Аспергера и аутистические расстройства.

Обо всех нововведениях, которые ждут автомобилистов в России с 1 сентября 2025 года, читайте в материале «Газеты.Ru».

