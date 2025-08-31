На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы регионы РФ с наибольшим числом нарушителей ПДД

МВД РФ: Дагестан и московский регион стали лидерами РФ по числу нарушений ПДД
Владимир Баранов/РИА «Новости»

Дагестан, Москва и Подмосковье стали регионами-лидерами в РФ по числу нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистику МВД РФ.

В 2024 году не менее 11,8 млн водителей в РФ нарушили ПДД. Среди них 1,16 млн были москвичами, еще 1,14 млн нарушителей было выявлено в Подмосковье. При этом в Дагестане за год обнаружили 516 тыс. водителей, не соблюдавших ПДД. В северной столице и Ленинградской области суммарно было найдено 523 тыс. таких автомобилистов, в Свердловской области – 377 тыс.

Среди федеральных округов РФ на первом месте по числу нарушителей оказался Центральный федеральный округ с 3,4 млн любителей «лихачить». На втором месте – Приволжский федеральный округ с 1,8 млн, на третьем – Северо-Кавказский федеральный округ с 1,1 млн выявленных нарушителей ПДД.

До этого стало известно, что средний штраф за нарушение ПДД в России составляет 990 рублей. Чаще всего во втором квартале среди оплат квитанций за штрафы ГАИ встречалась сумма в размере 550 рублей - такие операции составляли 65% от общего количества.

Ранее юрист рассказала об изменениях для автомобилистов с 1 сентября.

