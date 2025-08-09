На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Новосибирске у Volkswagen Golf вырвало двигатель после столкновения с бензовозом

В Сибири на видео сняли разорванный Volkswagen после ДТП с бензовозом
В Новосибирской области у Volkswagen вырвало двигатель в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«У хэтчбека Volkswagen Golf вырвало двигатель после столкновения с бензовозом на Ордынской трассе на подъезде к Новосибирску», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов и полностью разбит бампер и капот. Кроме того, двигатель автомобиля лежит в несколько метрах от транспорта. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По словам местных жителей, в момент аварии в салоне иномарки находилась женщина и двое детей. В результате столкновения никто серьезных травм не получил.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД «Газель» врезалась в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик врезается сначала в дорожное ограждение, после чего – в столб. От сильного удара у транспорта отлетает кузов, а груз и автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Ранее последние секунды перед жестким лобовым тараном Toyota попали на видео.

