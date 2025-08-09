Видео: в Новосибирске у Volkswagen Golf вырвало двигатель после столкновения с бензовозом

В Сибири на видео сняли разорванный Volkswagen после ДТП с бензовозом

В Новосибирской области у Volkswagen вырвало двигатель в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«У хэтчбека Volkswagen Golf вырвало двигатель после столкновения с бензовозом на Ордынской трассе на подъезде к Новосибирску», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов и полностью разбит бампер и капот. Кроме того, двигатель автомобиля лежит в несколько метрах от транспорта. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По словам местных жителей, в момент аварии в салоне иномарки находилась женщина и двое детей. В результате столкновения никто серьезных травм не получил.

