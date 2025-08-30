На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участок трассы М-3 «Украина» станет платным на 86 лет

Участок трассы М3 «Украина» от Бекасово до Малоярославца станет платным до 2110 года
Depositphotos

В России установили платный проезд по участку автодороги М-3 «Украина» от деревни Бекасово в Московской области до города Малоярославец в Калужской. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещен на официальном сайте правовой информации.

«Использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина» МоскваКалугаБрянск — граница с Украиной км 65+200 — км 124+000 с характеристиками согласно приложению Nº 1 осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 г», — отмечается в документе.

До этого вице-президент Движения автомобилистов России и почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский заявил, что владельцам отечественных автомобилей необходимо предоставить дополнительные стимулирующие льготы, в том числе бесплатный проезд по платным трассам.

«Я считаю, что льготы, скидки и другие стимулирующие элементы должны быть всесторонними. Бесплатный проезд по платным дорогам <...> Дальше – налог на машину российского производства должен быть минимальный. Должно быть полное обеспечение запчастями, чтобы человек знал, что он приедет на станцию ремонта или в магазин и легко купит запчасти», — заявил юрист.

По его словам, для владельцев российских авто также нужно сделать бесплатные парковки. Благодаря этому число покупателей отечественных машин значительно вырастет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о проезде военного транспорта по платным дорогам.

