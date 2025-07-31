Путин подписал закон о проезде военного транспорта по платным дорогам

Путин подписал закон о бесплатном проезде транспорта ВС РФ по платным дорогам

Транспортные средства Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, органов внутренних дел, Следственного комитета, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента, органов прокуратуры и государственной фельдъегерской службы получили право на бесплатный проезд по платным автодорогам. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, транспортные средства Вооруженных сил России, войск национальной гвардии РФ, Федеральной службы безопасности России, а также органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента России, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ будут бесплатно проезжать по платным автодорогам и участкам платных автодорог.

Авторы данной инициативы ранее назвали вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранителей определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц.

Право бесплатного проезда по платным трассам уже есть у некоторых ведомств и оперативных служб, включая полицию, пожарных, скорую помощь, военную автоинспекцию и аварийно-спасательные службы.

Ранее Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы.