Проезд по платникам предложили сделать бесплатным для российских автомобилей

Владельцам отечественных автомобилей необходимо предоставить дополнительные стимулирующие льготы, в том числе бесплатный проезд по платным трассам. Об этом изданию «Абзац» рассказал вице-президент Движения автомобилистов России и почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский.

«Я считаю, что льготы, скидки и другие стимулирующие элементы должны быть всесторонними. Бесплатный проезд по платным дорогам <...> Дальше – налог на машину российского производства должен быть минимальный. Должно быть полное обеспечение запчастями, чтобы человек знал, что он приедет на станцию ремонта или в магазин и легко купит запчасти», — заявил юрист.

По его словам, для владельцев российских авто также нужно сделать бесплатные парковки. Благодаря этому число покупателей отечественных машин значительно вырастет, считает Ольшанский.

До этого Ольшанский раскритиковал предложение в 40 раз повысить размеры штрафов за превышение шумовых норм автовладельцами.

Эксперт напомнил, что, согласно словам президента РФ Владимира Путина, любой законопроект должен отвечать трем принципам — законности, обоснованности и справедливости. Предлагаемая норма об автомобильном шуме этим критериям не соответствует, считает он. На дороги выезжают машины, прошедшие техосмотр, а значит, владелец получает соответствующее разрешение. Для контроля шумового уровня и норм выброса придется выставлять «экологическую полицию», отметил он.

Ранее МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет.