В РФ предложили сократить срок уплаты штрафов владельцам зарегистрированных вне РФ машин

Владельцам зарегистрированных не в РФ машин могут сократить срок уплаты штрафов

МВД России предложило сократить срок уплаты штрафов для владельцев автомобилей, которые были зарегистрированы в иностранных государствах. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В министерстве напомнили, что сейчас владельцы таких транспортных средств должны оплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу. При этом автомобилисты смогут беспрепятственно выехать за пределы страны, отметили в ведомстве.

«В этой связи законопроектом предлагается установить для владельцев (собственников) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, срок уплаты административного штрафа в течение суток со дня вступления в законную силу соответствующего постановления», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что данная инициатива поспособствует соблюдению принципов неотвратимости наказания. Если же владельцы зарегистрированных за рубежом автомобилей не оплатят штраф, то их машину могут задержать до выполнения операции, подчеркнули в министерстве.

В июне Государственная дума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий штраф для водителей, которые игнорируют требование полиции остановиться. Документом предлагалось установить штраф за данное нарушение в размере от 7 тысяч до 10 тыс. руб.

Ранее эксперт напомнил об увеличении штрафов за непропуск машин с мигалками.