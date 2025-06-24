Госдума увеличила штраф за отказ остановить машину по требованию полиции

Государственная дума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий штраф для водителей, которые игнорируют требование полиции остановиться. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас за невыполнение такого требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Проектом закона предлагается установить штраф за данное нарушение в размере от 7 тысяч до 10 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрено введение ответственности за повторное нарушение, за это автомобилистам будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Поправками ко второму чтению также вводится штраф в размере 10 тыс. руб. за повторное нарушение.

До этого Заксобрание Пермского края внесло в Государственную думу поправки, наделяющие регионы правом самостоятельно, без участия ГИБДД, штрафовать нарушителей правил парковки. После принятия поправок региональные власти должны будут заключить соглашение с МВД о передаче полномочий.

Ранее Правительство РФ одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта.