В правительстве РФ назвали главное условие для восстановления отечественного авторынка

Мантуров: восстановление авторынка будет зависеть от снижения ключевой ставки
Bulkin Sergey/Global Look Press

Восстановление российского автомобильного рынка будет зависеть от снижения ключевой ставки. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Постепенное восстановление авторынка, я буду говорить об этом осторожно, будет зависеть от снижения ключевой ставки. Как она будет ниже 15%, это будет ритмичнее стимулировать рынок. Мы будем стараться поддерживать и потребителя и оказывать содействие производителям», — сообщил агентству Мантуров.

16 июля президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти России планируют донастроить программы поддержки автопроизводителей и повышения доступности автомобилей для граждан.

В середине июня глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сказал, что в России по итогам 2025 года может быть продано на 30% меньше новых автомобилей, чем в 2024 году.

Ранее россиянам рассказали, как в 2025 году взять льготный автокредит.

