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Путин анонсировал корректировку программ поддержки автопрома и покупателей авто

Путин: власти планируют донастроить программы повышения доступности автомобилей
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Власти России планируют донастроить программы поддержки автопроизводителей и повышения доступности автомобилей для граждан. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы работников Магнитогорского металлургического комбината 16 июля, передает РИА Новости.

«Будем настраивать систему, чтобы помочь людям в приобретении и производителям в увеличении выпуска прежде всего отечественных машин», — пояснил глава государства.

В середине июня глава Минпромторга Антон Алиханов сказал, что в России по итогам 2025 года может быть продано на 30% меньше новых автомобилей, чем в 2024 году.

В октябре прошлого года член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутат фракции «Единая Россия» Олег Гарин отметил, что утилизационный сбор в России может способствовать повышению доступности отечественного автопрома для местных жителей.

Ранее стало известно, сколько зарплат нужно россиянину для покупки автомобиля.

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