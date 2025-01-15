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Россиянам рассказали, как в 2025 году взять льготный автокредит

«Рольф»: воспользоваться льготным автокредитом могут только граждане России
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Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

В России в 2025 году продолжает действовать программа льготного автокредитования, которая делает покупку новой машины доступнее. Об этом «Российской газете» рассказала директор департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко.

«Базовая скидка на новый автомобиль по льготному автокредиту составляет 20% от стоимости, но для отдельных категорий граждан она может быть увеличена до 35% за счет дополнительных субсидий и особенностей автомобиля», — отмечает специалист.

По словам эксперта, программа распространяется на автомобили стоимостью до двух млн рублей, а также на машины российского производства или импортированные с соблюдением всех требований.

Воспользоваться льготным автокредитом смогут граждане РФ, которые впервые приобретают автомобиль в кредит, а также имеют доход, позволяющий погасить долг. При этом нужно выбрать автомобиль, который участвует в программе и соответствует всем ее требованиям.

Ольга Бойко советует подробно изучить условия кредитного договора, например, размер первоначального взноса и ставки. Важно также помнить, что программа распространяется только на новые машины.

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