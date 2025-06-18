В России рекордно сократятся продажи новых автомобилей

Алиханов: продажи новых автомобилей в РФ в 2025 году упадут на 30%

В России по итогам 2025 года может быть продано на 30% меньше новых автомобилей, чем в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова.

«В текущих условиях мы надеемся, что снижение объемов реализации новых автомобилей по всем сегментам удастся удержать в пределах 25-30% год к году, на уровне примерно 1,3 млн штук. Целесообразные объемы производства на отечественных площадках, которые не усилят давление стоков, в этом случае - 700-800 тыс.», — сказал он.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.