Самосвал без тормозов смял десять автомобилей во Владивостоке

Во Владивостоке самосвал без тормозов смял 10 машин на дороге
true
true
true

Во Владивостоке грузовик с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП, сообщает Telegram-канал Svodka25.

«Во Владивостоке на Снеговой Пади у большегруза отказали тормоза — грузовик летел по дороге и смял около 10 машин», — отмечается в публикации.

Массовая авария произошла на улице адмирала Горшкова. Из-за ДТП движение оказалось парализовано. На кадрах с последствиями аварии видно, что самосвал остановился у центра проезжей части. Перед ним — искореженный минивэн серого цвета, который развернуло поперек полосы. Также на кадрах видны еще несколько автомобилей, которые отбросило на обочину. На проезжей части валяются куски пластика от разбитых машин.

До этого в Тюмени неизвестные измазали белый Infiniti конским навозом.

Ранее стало известно, что в России планируют ввести двойной тариф ОСАГО в регионах, где много мошенников.

