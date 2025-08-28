Неизвестные измазали конским навозом белый Infiniti в Тюмени

В Тюмени неизвестные измазали Infiniti конским навозом и оставили послание на стекле

В центре Тюмени неизвестные вымазали в конском навозе белый кроссовер Infiniti. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень».

Судя по видео с канала, три человека подходят к лавочке и берут из пакета навоз. Делают они это в желтых перчатках. В какой-то момент один из них вываливает содержимое на капот автомобиля. Видео завершается тем, что пакет и перчатки выбрасывают в мусорную урну.

На самой иномарке размещен QR-код и фотография мужчины.

До этого в Москве на Осеннем бульваре 20 машин изрисовали скрипичным ключом.

«Символ связывают с анонимным пироманом из даркнета по прозвищу Пианист. Он берет на себя ответственность за поджоги дверей квартир музыкантов и общественных деятелей, выступающих против России. На местах поджогов остается рисунок скрипичного ключа. В феврале 2025-го так подожгли дверь иноагента Левы из «Би-2», — сообщил канал Mash.

Ранее башкир приревновал друга и исписал его Skoda неприличными словами.