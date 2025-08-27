В России расширили перечень противопоказаний к управлению автомобилем

В России с 1 сентября изменится список противопоказаний к управлению автомобилем, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства.

«Список медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством был дополнен, обновленный перечень начнет действовать с 1 сентября. Заболевания в этом документе указаны в соответствии с действующей международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, это 10-й пересмотр классификации (МКБ-10)», — сообщает агентство.

Так, в список включены приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота и различные формы дальтонизма. Также в перечень вошли общие расстройства психологического развития, в частности, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера.

До этого ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров заявил, что в соответствии с действующим законодательством, наличие депрессии у водителя может стать основанием для лишения водительского удостоверения.

По его словам, лишить права управления могут только водителей с диагнозами «Депрессивный эпизод» и «Рекуррентное депрессивное расстройство». Кроме того, многие антидепрессанты могут повлиять на нервную систему, поэтому, принимая подобные препараты, садиться за руль опасно.

Специалист также отметил, что лишить права управления транспортом могут только тех, у кого депрессию выявили на медосмотре для получения или замены прав. В таком случае медики могут направить человека на дополнительное обследование, и если диагноз подтвердится, то удостоверение могут изъять.

Ранее стало известно, что грозит водителю за показ среднего пальца в камеру ГИБДД.