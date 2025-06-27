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Россиян в депрессии могут лишить водительских прав

Юрист Зокиров: водителей с депрессией могут лишить прав
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Friends Stock/Shutterstock/FOTODOM

В соответствии с действующим законодательством, наличие депрессии у водителя может стать основанием для лишения водительского удостоверения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

«По закону у водителя могут забрать права всего по трем причинам: истек срок действия удостоверения, выявлены медицинские противопоказания по здоровью или водителя лишили прав по решению суда. В случае с депрессией актуально именно медицинское противопоказание. Важен точный медицинский диагноз», — сказал Зокиров.

По его словам, лишить права управления могут только водителей с диагнозами «Депрессивный эпизод» и «Рекуррентное депрессивное расстройство». Кроме того, многие антидепрессанты могут повлиять на нервную систему, поэтому, принимая подобные препараты, садиться за руль опасно.

Специалист также отметил, что лишить права управления транспортом могут только тех, у кого депрессию выявили на медосмотре для получения или замены прав. В таком случае медики могут направить человека на дополнительное обследование, и если диагноз подтвердится, то удостоверение могут изъять.

Ранее стало известно, что грозит водителю за показ среднего пальца в камеру ГИБДД.

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