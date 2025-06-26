Стало известно, что грозит водителю за показ среднего пальца в камеру ГИБДД

Автомобилиста, который показал средний палец или нецензурно высказался в отношении сотрудника правоохранительных органов за рулем автомобиля, ожидает штраф или арест. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Показ среднего пальца в дорожную камеру можно квалифицировать как неприличное поведение, при этом если водитель подтвердит, что данным жестом он хотел оскорбить власть, то его поступок будет считаться мелким хулиганством», — рассказал Веропаев.

Аналогичным образом будет квалифицирован средний палец, который водитель покажет в окно представителю власти. Суд расценит это, как мелкое хулиганство, и явное неуважение к обществу. Согласно статье 20.1 КоАП РФ, часть 1, за это предусмотрен небольшой штраф в размере до 1 тыс. рублей либо арест до 15 суток, сообщил юрист.

По словам адвоката, на такой же срок могут арестовать за неповиновение законным требованиям представителя власти, например, сотрудника ДПС. При этом штраф за данное правонарушение будет уже больше — до 2,5 тыс. рублей.

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