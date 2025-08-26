Назван средний возраст автомобилей в России

В России средний возраст автомобилей в 2025 году составил 15,5 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Средний возраст на рынке автомобилей с пробегом — 15,5 года. Самые возрастные автомобили на вторичном рынке — российские. За 7 месяцев было перепродано 948 тысяч со средним возрастом почти 17 лет. Более трети (36,7%) российских машин на вторичном рынке старше 20 лет отроду», — сообщил Целиков.

Второе место занимают японские автомобили — 15,8 года. На третьем находятся европейские, средний возраст которых 13,4 года.

В топ-5 также вошли корейские (11,5 года) и китайские (6,1 года) автомобили.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России сильно упали продажи легковых автомобилей.