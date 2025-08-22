На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Люди лежат»: появились кадры с места ДТП, парализовавшего МКАД

На МКАД на видео попало, как медики спасали людей после жесткого ДТП
true
true
true

В Москве на МКАД в результате жесткого ДТП пострадали люди. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Москва, 81-км МКАД (внеш.)», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, как прибывшие медики оказывают первую помощь пострадавшим в аварии людям. Кроме того, рядом стоят поврежденные автомобили. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные запчасти разлетелись по проезжей части.

По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», пострадавшие в аварии на МКАД получили серьезные травмы: у мужчины перелом позвоночника и сотрясение головного мозга, у другого человека – перелом ноги, пострадавшего медики забрали на вертолете.

До этого сообщалось, что авария затруднила движение транспорта. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Кроме того, в Москве на МКАД мотоциклиста отбросило на проезжающую машину в момент ДТП.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жесткое ДТП, в котором пострадали дети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами