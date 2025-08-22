«Люди лежат»: появились кадры с места ДТП, парализовавшего МКАД

На МКАД на видео попало, как медики спасали людей после жесткого ДТП

В Москве на МКАД в результате жесткого ДТП пострадали люди. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Москва, 81-км МКАД (внеш.)», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, как прибывшие медики оказывают первую помощь пострадавшим в аварии людям. Кроме того, рядом стоят поврежденные автомобили. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные запчасти разлетелись по проезжей части.

По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», пострадавшие в аварии на МКАД получили серьезные травмы: у мужчины перелом позвоночника и сотрясение головного мозга, у другого человека – перелом ноги, пострадавшего медики забрали на вертолете.

До этого сообщалось, что авария затруднила движение транспорта. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Кроме того, в Москве на МКАД мотоциклиста отбросило на проезжающую машину в момент ДТП.

