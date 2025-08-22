ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД ДТП затруднило движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 81-го км МКАД (в районе съезда №82) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются»,— говорится в сообщении.

По информации канала, в районе автомобильной аварии движение транспорта затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мотоциклиста отбросило на проезжающую машину в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист, обгоняя автомобили в пробке, врезается в машину, после чего его отбрасывает в автомобиль, стоящий на соседней полосе. От удара байкер отлетает вместе с транспортом и падает на проезжую часть.

Кроме того, в Москве на Алтуфьевском шоссе иномарка спровоцировала массовое ДТП.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жестко ДТП, в котором пострадали дети.