На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске на видео попало, как гаишники стреляли в автомобиль со школьником

В Красноярске гаишники стреляли в Lada c подростком, и это попало на видео
true
true
true

В Красноярске инспекторам ДПС пришлось стрелять по колесам автомобиля Lada Priora, за рулем которой сидел школьник. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Инспекторы ДПС попытались остановить «Ладу Приору», двигавшуюся с превышением скорости. Водитель проигнорировал требование, началась погоня. Сотрудник полиции произвел сначала предупредительный выстрел в воздух», — говорится в сообщении.

По информации канала, далее гаишник семь раз выстрелил в автомобиль Lada Priora, после чего транспорт удалось остановить. Правоохранители выяснили, что в момент движения за рулем находился несовершеннолетний, а в салоне – еще двое его сверстников.

Также сообщается, что теперь подросток состоит на профилактическом учете. В отношении нарушителя составили рапорт по статье о неправомерном завладении автомобиля. В настоящее время сотрудники решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Москве на Алтуфьевском шоссе иномарка спровоцировала массовое ДТП.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жесткое ДТП, в котором пострадали дети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами