В Красноярске на видео попало, как гаишники стреляли в автомобиль со школьником

В Красноярске гаишники стреляли в Lada c подростком, и это попало на видео

В Красноярске инспекторам ДПС пришлось стрелять по колесам автомобиля Lada Priora, за рулем которой сидел школьник. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Инспекторы ДПС попытались остановить «Ладу Приору», двигавшуюся с превышением скорости. Водитель проигнорировал требование, началась погоня. Сотрудник полиции произвел сначала предупредительный выстрел в воздух», — говорится в сообщении.

По информации канала, далее гаишник семь раз выстрелил в автомобиль Lada Priora, после чего транспорт удалось остановить. Правоохранители выяснили, что в момент движения за рулем находился несовершеннолетний, а в салоне – еще двое его сверстников.

Также сообщается, что теперь подросток состоит на профилактическом учете. В отношении нарушителя составили рапорт по статье о неправомерном завладении автомобиля. В настоящее время сотрудники решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

