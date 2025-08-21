Москвич на Maybach протаранил пять автомобилей

В Москве на Алтуфьевском шоссе иномарка спровоцировала массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Автомобиль Maybach протаранил пять припаркованных машин, после чего водитель снял номера и скрылся», — говорится в сообщении.

По информации канала, виновник ДТП уехал с места аварии на другом автомобиле. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что разбитые автомобили стоят на проезжей части: у машин повреждены капоты и смяты кузова. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мотоциклиста отбросило на проезжающую машину в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист, обгоняя автомобили в пробке, врезается в машину, после чего его отбрасывает в автомобиль, стоящий на соседней полосе. От удара байкер отлетает вместе с транспортом и падает на проезжую часть.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жестко ДТП, в котором пострадали дети.