«Эпичное ДТП»: сальто петербурженки после удара авто попало на видео

В Петербурге на видео попало, как женщина сделала сальто в воздухе в момент ДТП
Кадр видео: Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер💡»

В Санкт-Петербурге черная машина сбила женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Эпичное ДТП попало на видеорегистратор автомобиля. Женщина осталась на островке безопасности, когда на светофоре загорелся запрещающий сигнал. Немного помешкав, петербурженка решила перебежать дорогу», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина не успевает добежать до тротуара, и на проезжей части ее сбивает черный автомобиль. От удара петербурженка подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации канала, женщина упала на грудь. О ее состоянии не уточняется.

До этого в Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

Ранее на видео попало, как легковушку закрутило на МКАД.

