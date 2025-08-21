На видео попало, как легковушку закрутило на МКАД

На МКАД на видео попало, как легковушка влетела в автомобили

В Москве на МКАД легковой автомобиль вращался на проезжей части и врезался в машины. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«ДТП на 49 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на проезжей части, после чего врезается в машины. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге. На записи также заметно, что после столкновения машина, спровоцировавшая ДТП, останавливается не сразу.

До этого сообщалось, что в Москве на Алтуфьевском шоссе иномарка спровоцировала массовое ДТП.

По информации канала «Моя Москва», виновник ДТП уехал с места аварии на другом автомобиле. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что разбитые автомобили стоят на проезжей части: у машин повреждены капоты и смяты кузова. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жесткое ДТП, в котором пострадали дети.