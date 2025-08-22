На МКАД на видео попали разбитые автомобили после жесткого кульбита

На МКАД сняли на видео разбитые авто после столкновения

В Москве на МКАД грузовик перевернулся после столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Авария 16-й километр МКАД сейчас», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что на проезжей части лежит перевернутый грузовик, который после столкновения упал на боковую часть. Кроме того, недалеко стоят еще два автомобиля. На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Москве на 49-м километре МКАД легковой автомобиль вращался на проезжей части и врезался в машины. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на проезжей части, после чего врезается в машины. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге. На записи также заметно, что после столкновения машина, спровоцировавшая ДТП, останавливается не сразу.

Кроме того, в Москве на Алтуфьевском шоссе иномарка спровоцировала массовое ДТП.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жесткое ДТП, в котором пострадали дети.